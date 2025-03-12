В Подмосковье прошел турнир по фехтованию на саблях

В Химках провели окружной турнир Московской области по фехтованию на саблях «II Детские игры». Мероприятие прошло на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Новатор» и было приурочено к 25-летию со дня принятия современного Гимна России, сообщает пресс-служба администрации округа.

Перед турниром для участников провели патриотическую беседу и рассказали историю появления современного Гимна. Лекция прошла в рамках масштабной патриотической программы, которая реализуется в Химках с июля прошлого года под лозунгом «Успех V единстве поколений».

«В ходе мероприятия особое внимание было уделено истории создания Гимна, его значению как государственного символа и роли в жизни граждан России, особенно спортсменов», — отметила лидер Движения общественной поддержки городского округа Химки Екатерина Калюжная.

«Во все времена Гимн служит мощной поддержкой для военных, напоминая о доме и ценностях, которые они защищают, а для спортсменов становится символом побед и вдохновения», — сказал депутат совета депутатов городского округа Химки Глеб Демченко.

Приглашенные спикеры рассказали участникам мероприятия о примерах успешных инициатив, реализованных в округе, направленных на поддержку участников СВО и их семей. Особое внимание уделили организации сбора необходимых вещей и медикаментов для отправки в зоны конфликта, а также помощи семьям, оставшимся без кормильцев.

Завершилось мероприятие соревнованиями по фехтованию на саблях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.