В Подмосковье прошел международный турнир по гольфу и керлингольфу

Заключительные международные соревнования сезона по гольфу и керлингольфу состоялись в Дмитровском муниципальном округе в рамках фестиваля «Сильные фигуры», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В главном международном турнире по гольфу принимали участие сильнейшие спортсмены из России, стран СНГ, а также представители сборной Королевства Марокко. Победу в соревнованиях одержала интернациональная пара в составе Самира Сусси из Марокко и Анастасии Калининой. На втором месте расположились Николай и Ирина Юденковы. Замкнули тройку призеров Александр Силин и Андрей Атаров. Приз лучшего игрока турнира достался Инне Биленкиной.

​Также на поле гольф-клуба «Dmitrov Golf Resort» вышли известные спортсмены, победители и призеры Олимпийских игр в различных видах спорта. Они сразились друг с другом в керлингольфе.

​Один из лучших результатов дня удалось показать призеру Олимпийских игр по дзюдо, многократному чемпиону мира и Европы Александру Михайлину. Большинство его ударов завершались в непосредственной близости от лунки.

​Не менее выдающийся результат показали: олимпийский чемпион по хоккею Богдан Киселевич, олимпийский чемпион по гребле на каноэ Максим Опалев, призер Олимпийских игр по фигурному катанию Александр Энберт, призер Олимпиады по плаванию Станислава Комарова, олимпийские чемпионки по фехтованию Софья Великая, Карина Азнавурян и Евгения Ламонова, а также другие выдающиеся спортсмены.

​«Блестящее завершение уже седьмого сезона фестиваля „Сильные фигуры“. Невероятное количество позитивных эмоций, которых всем нам сейчас не хватает. Играла здорово, но в какой-то момент соперники оказались лучше. Зато в матче за третье место именно мой самый последний удар принес нам столь желанную бронзовую медаль!» — поделилась эмоциями Софья Великая.

​Подробную информацию о фестивале можно найти на официальном сайте мероприятия: сильныефигуры.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.