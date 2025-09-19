В Подмосковье прошел I спортивный сбор ветеранов СВО с инвалидностью по зрению

Первый тренировочный сбор участников специальной военной операции, получивших ранения и инвалидность по зрению, прошел в рамках проекта «Герои нашего времени» в Серпухове, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Ключевой особенностью сборов стали первые в России тренировки и соревнования по стрельбе из лука для незрячих и слабовидящих спортсменов. Ветераны также состязались в дисциплинах спорта слепых: шоудаун (настольный теннис), дзюдо, армрестлинг и биатлон.

Наставниками участников стали тренеры сборных команд России и спортсмены-паралимпийцы. Среди них ветеран специальной военной операции, частично потерявший зрение, призер чемпионата России по армрестлингу, призер Кубка России, член сборной команды России Сергей Недовизин, тренер сборной команды России и старший тренер сборной команды Республики Башкортостан по настольному теннису спорта слепых Павел Сафонов, который сам является тотально-слепым, тренер сборной России по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых, заслуженный тренер России Алексей Копытин, тренер сборной России по стрельбе из лука спорта лиц с ПОДА Наталия Поддубская и другие.

В рамках сборов состоялся дебютный мастер-класс по адаптивному боксу для ветеранов с нарушениями зрения. Тренировку провел чемпион мира по боксу Роман Андреев.

«Шаг за шагом наше Движение и Паралимпийский комитет России создают в стране условия для вовлечения наших ветеранов, наших героев в адаптивные виды спорта. Сборы в „Лесной Опушке“с участием 24 ветеранов показали, что мы движемся в правильном направлении. В ближайшем будущем совместный календарь мероприятий и спортивных активностей расширится, поэтому ждем всех спортсменов на новых соревнованиях под эгидой проекта „Герои нашего времени“, — отметила председатель движения „Здоровое Отечество“ Екатерина Лещинская.

В заключительный день соревнований для участников сборов президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, вице-президент ПКР, президент Всероссийской Федерации спорта слепых, 3-кратная чемпионка Паралимпийских игр Ольга Семенова вместе с тренерами и спортсменами провели «Паралимпийский урок» с участием руководства ПКР, чемпионов-паралимпийцев и тренеров.

«Особая ценность этого сбора в том, что, наряду с тренировками по различным дисциплинам, его участники смогли перенять практический бытовой опыт у своих наставников — спортсменов и тренеров, которые также имеют инвалидность по зрению. Несмотря на недуги, они достигли высоких результатов в спорте и жизни. Их личный пример помогает ветеранам быстрее пройти реабилитацию и начать жить активной и полноценной жизнью», — отметил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

В мае 2025 года в Московской области состоялся первый тренировочный сбор по адаптивному боксу среди ветеранов специальной военной операции, получивших тяжелые ранения. Тренировки проходили по двум дисциплинам: VR-бокс и «сила удара».

Первый тренировочный сбор участников специальной военной операции, получивших ранения и инвалидность по зрению, проходил с 15 по 18 сентября на спортивной базе «Лесная Опушка» в Серпухове в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Организаторы мероприятия — Общероссийское движение «Здоровое Отечество» и Паралимпийский комитет России при поддержке Всероссийской Федерации спорта слепых.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) „Время героев“. Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) „Герои Подмосковья“», — сказал Воробьев.