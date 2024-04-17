В Подмосковье прошел финал турнира «Будущий рукопашник»

В городском округе Солнечногорск состоялся финал турнира «Будущий рукопашник» на кубок Всероссийской общественной организации «Боевое братство». Заключительный этап соревнований провели в стенах физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп», сообщается на сайте администрации горокруга.

В общей сложности за призовые места боролись около 200 спортсменов из спортивных клубов Москвы, а также Московской, Курской и Калужской областей.

«Спортивное мероприятие посвящено памяти погибших в локальных войнах и СВО. Отмечу, что наши спортсмены после проведенных нескольких этапов на пути к поясам за чемпионство в этом турнире провели достойные поединки. Поздравляю всех с заслуженной победой!» — сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

По итогам турнира среди солнечногорских спортсменов первые места и пояс победителя завоевали Вадим Григорьичев, Владимир Бадло, Денис Герасимов, Никита Чепелов, Кирилл Сысоев. Второе место занял Артем Лагуш, а третье — Наири Тер-Маргорян, Захар Шамин, Андрей Кожухарь, Алексей Финогенов, Лев Стрижак.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.