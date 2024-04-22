В Подмосковье прошел финал соревнований для дошкольников по шашкам

В городском округе Ступино прошел финальный этап соревнований для дошкольников «Юный шашист». Победителями турнира стали местные дети из лицея № 1, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Мероприятие стало пилотным проектом президента федерации шашек России Анатолия Никитина.

«Владимир Путин поручил профильным министерствам и организациям к 2030 году вовлечь в систематические занятия спортом 70% россиян. Шашки — самый массовый вид спорта! По результатам социального опроса из 100 человек 95 знают правила и умеют играть в шашки. Шашки доступны для людей любого возраста от 4 лет и объединяют поколения. Несомненно, они развивают стратегическое мышление, учат думать наперед, позволяют выявить ребят с математическим складом ума, вырастить специалистов, востребованных в айти и инженерных профессиях. Уверен, что совместными усилиями мы справимся с задачей президента», — отметил в приветственной речи Анатолий Никитин.

В соревнованиях принимали участие 764 дошкольника в составе 191 команд. В финале встретились представители городских округов Пушкинский, Ступино, Бронницы, Дубна, Жуковский, Электросталь, Подольск, Красногорск, а также Сергиево-Посадского, Ленинского, Наро-Фоминского и Одинцовского округов.

Соревнования прошли в СОШ № 9, в дошкольном отделении «Лесная сказка». По итогам проведенных партий победителями турнира «Юный шашист» стали представители лицея № 1 из городского округа Ступино, на второй строчке расположились дети из детского сада № 17 городского округа Красногорск и замкнули призовую тройку представители лицея № 6 (ДО «Мишутка) из городского округа Дубна. Средний возраст участников составил 6 лет.

Финал соревнований для дошкольников «Юный шашист» прошел 19 апреля в городском округе Ступино.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям заявил, что в Подмосковье будут наполнять мероприятиями спортивный календарь, крупные мероприятия проводят известные спортсмены. Губернатор также поблагодарил депутата, хоккеиста Вячеслава Фетисова, хоккеиста Александра Овечкина, футболиста Игоря Акинфеева за спортивные проекты, которые проводятся в регионе.

«Вы делаете очень важное дело. Огромное количество ребят общаются, задают вопросы, получают ответы, и согласитесь, это вдохновляет, это позволяет человеку стремиться к чему-то высокому. Одно дело — мечтать, а другое — говорить с тем, кто добился успеха и умеет побеждать», — сказал глава региона.