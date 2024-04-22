В Подмосковье прошел фестиваль по боулингу для людей с ОВЗ
В Подольске 20 и 21 апреля прошел спортивный фестиваль по боулингу для людей с ограниченными возможностями здоровья. Организатором выступило Московское областное общество инвалидов в рамках партийного проекта «Единая страна — Доступная среда», сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».
Фестиваль по боулингу проходит шестой год подряд и объединяет жителей Подмосковья с ограниченными возможностями здоровья, которые любят спорт и находят в себе силы участвовать в соревнованиях. В этом году участие приняли активисты Волоколамска, Домодедова, Видного, Подольска, Коломны, Балашихи. Лидером по итогам стала команда из Подольска.
«В рамках партийного проекта мы стараемся как можно больше уделять время развитию спорта среди людей, которые имеют ограничения по здоровью. Это скандинавская ходьба, волейбол сидя, боулинг, шахматы и другие направления. С каждым годом участников становится все больше, и в целом мы видим, что люди с ограниченными возможностями имеют неограниченные силы и желание для своего развития, в том числе и спортивного», — отметил региональный координатор партийного проекта «Единая страна — Доступная среда» Николай Зеликов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.