В Подмосковье прошел фестиваль по боулингу для людей с ОВЗ

«В рамках партийного проекта мы стараемся как можно больше уделять время развитию спорта среди людей, которые имеют ограничения по здоровью. Это скандинавская ходьба, волейбол сидя, боулинг, шахматы и другие направления. С каждым годом участников становится все больше, и в целом мы видим, что люди с ограниченными возможностями имеют неограниченные силы и желание для своего развития, в том числе и спортивного», — отметил региональный координатор партийного проекта «Единая страна — Доступная среда» Николай Зеликов.