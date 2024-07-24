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В Подмосковье пройдут Всероссийские массовые соревнования «Оздоровительный спорт — в каждую семью!»

НП «Национальное фитнес сообщество» совместно с Министерством спорта РФ проведут в 40 субъектах РФ Всероссийские массовые соревнования «Оздоровительный спорт — в каждую семью!», посвященные празднованию Дня физкультурника, которое состоится 10 августа 2024 года. Об этом сообщили организаторы соревнований.

К соревнованиям присоединятся: Балашиха, Богородский, Бронницы, Волоколамский, Воскресенск, Дзержинский, Дмитровский, Долгопрудный, Домодедово, Дубна, Егорьевск, Жуковский, Зарайск, Истра, Кашира, Клин, Коломна, Королев, Котельники, Красногорск, Краснознаменск, Ленинский, Лобня, Лосино-Петровский, Лотошино, Луховицы, Люберцы, Можайский, Мытищи, Наро-Фоминский, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Павловский-Посад, Подольск, Пушкинский, Раменский, Реутов, Рузский, Сергиево-Посадский, Серебряные пруды, Серпуховской, Солнечногорск, Ступино, Талдомский, Фрязино, Химки, Черноголовка, Чехов, Шатура, Шаховская, Щелково, Электросталь.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.