В Подмосковье пройдут соревнования VI летней спартакиады молодежи

На территории Московской области состоятся соревнования по шести видам спорта в рамках финала VI летней спартакиады молодежи России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

На базе спортивного комплекса «Сатурн» в Раменском медали в водном поло разыграют сначала девушки (30 июня — 7 июля), затем юноши (8 — 17 июля). Также в Раменском с 23 по 27 июля в многофункциональном физкультурно-оздоровительном комплексе «Борисоглебский» состоится турнир по вольной борьбе, а спустя месяц, с 22 по 25 августа, там же пройдут соревнования по айкидо.

С 22 по 28 июля в городском округе Химки в учебно-спортивном центре «Планерная» сыграют бейсболисты, а с 31 июля по 4 августа лучшие спортсмены-гребцы будут соревноваться в п. Богородское Сергиево-Посадского городского округа в дисциплине гребной слалом.

Завершится серия спортивных мероприятий в Подмосковье соревнованиями по гольфу с 11 по 16 августа, которые пройдут в Дмитровском городском округе на территории гольф-клуба «Форест Хиллс».

Отметим, что на данный момент более 500 спортсменов из Московской области в 31 виде спорта отобрались на финальные соревнования Спартакиады, однако отборочные этапы еще продолжаются в отдельных дисциплинах.

III финальный этап VI летней Спартакиады молодежи России пройдет с 30 мая по 31 августа. Соревнования проходят в 24 субъектах России по 51 виду спорта и организованы в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев уделил особое внимание здоровому образу жизни и развитию спортивной инфраструктуры.

«В Подмосковье много знаменитых спортивных школ, сильная подготовка по самым разным видам спорта. Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы, запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания — в Чехове, Ступине, Балашихе, Королеве. Ранее это было сделано в Домодедове. Везде есть огромный запрос на модернизацию спортивной инфраструктуры. Эту программу мы обязательно будем реализовывать дальше, плюс наполнять спортивный календарь», — сказал Андрей Воробьев.