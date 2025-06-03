В Подмосковье пройдут два матча юношеской сборной России

Сборная команда России U-20 проведет два матча со сверстниками из Омана в учебно-тренировочном центре в подмосковном Кратове. Игры пройдут 4 и 7 июня, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Матчи будут транслироваться в прямом эфире в официальной группе Российского футбольного союза в ВК. Начало встреч в 18:00. На данный момент подопечные Дениса Первушина проводят тренировки на стадионе «Родина» в Химках.

Всего для участия в сборе тренерский штаб российской сборной вызвал 21 игрока: 2 вратаря, 8 защитников, 9 полузащитников и 2 нападающих. Костяк команды составляют игроки, привлекающиеся в составы команд клубов Российской Премьер-лиги — сильнейшего дивизиона отечественного футбола.

Четыре игрока этого возраста, 2006 года рождения, также вызваны в молодежную сборную России (U-21), которая в эти дни готовится к выездным матчам со сверстниками из Узбекистана.

Для сборной РоссииU-20 это первый учебно-тренировочный сбор в 2025 году. Последний раз команда собиралась в ноябре прошлого года, когда в ходе поездки в Южную Америку дважды обыграла сборную Парагвая — 1:0 и 6:2.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.