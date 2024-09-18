В Подмосковье пройдет Всероссийский конкурс в области цифровой трансформации спорта

В Подмосковье пройдет IV Всероссийский конкурс в области цифровой трансформации спорта. Участники региона презентуют свои проекты. Прием заявок продлится до 30 сентября, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подать заявку можно в одну из номинаций: лучший тренер-преподаватель, лучший администратор АИС «Мой спорт», лучшая организация, реализующая дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, лучший муниципальный орган управления физической культурой и спортом, лучший сайт организации, действующей в области спорта, лучший подход к ведению социальных сетей и лучший подход к ведению дневника самоконтроля.

​Участие во всех номинациях бесплатное, количество заявок в разные номинации не ограничено. Зарегистрироваться можно на сайте.

​В прошлом году два проекта из Московской области одержали победу в конкурсе. СШОР им. Ю. Е. Ляпкина из г. о. Балашиха была признана лучшей организацией, реализующей дополнительные образовательные программы спортподготовки. Управление по физкультуре, спорту и работе с молодежью администрации г. о. Балашиха было объявлено лучшим муниципальным органом управления физической культурой и спортом с населением от 250 тыс. жителей и выше.

​Конкурс проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.