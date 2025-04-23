В Подмосковье пройдет спортивно-патриотическая онлайн-акция «Рекорд Победы»

На территории Московской области в рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет спортивно-патриотическая онлайн-акция «Рекорд Победы», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Традиционная акция состоится с 1 по 15 мая. В этом году она пройдет в расширенном формате. К «Рекорду Победы» присоединятся спортивные и трудовые коллективы со всего Подмосковья.

Участникам проекта предстоит совместными усилиями выполнить более 29 220 отжиманий (сгибаний и разгибаний рук в упоре лежа на полу), установив тем самым новый «Рекорд Победы» в Московской области.

Командам надо выполнить максимальное количество отжиманий всем коллективом и записать это на видео. Запись следует разместить на странице коллектива в «VK» с 1 по 15 мая (профиль должен быть открыт для просмотра). В подписи к видео надо указать количество выполненных повторений и проставить хэштеги #РекордпобедыМО #ФВСАМО. Также команда должна передать эстафету участия в акции двум дружественным подмосковным коллективам.

​Подведение итогов и публикация результатов онлайн-акции состоится 20 мая. Победителем будет объявлена та команда, которая выполнит наибольшее количество отжиманий.

​Инициатором акции выступила региональная общественная организация «Федерация воздушно-силовой атлетики и спортивной йоги Московской области» при поддержке министерства физической культуры и спорта региона.

​Акция «Рекорд Победы» проводится в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», а также чтобы почтить памяти героев нашей Родины и выразить благодарность всем ветеранам.

​Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.