В Подмосковье пройдет «Ночной забег со звездами» 17 августа

Стартовала регистрация участников на яркое и масштабное спортивное событие «Ночной забег со звездами», который состоится 17 августа в Королеве. Регистрация участников открывается 24 июля на сайте мероприятия , сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Бегунам будут предложены дистанции 5 км и 10 км. Регистрация на эти старты будет проходить волнами: первые слоты доступны с 24 июля, второй этап приема заявок откроется 7 августа. Также будет организован детский забег без хронометража. Регистрация на дистанцию 500 м. будет проходить 17 августа на площадке бегового события. Лимит участников на детский забег — 150 человек.

Трасса будет традиционной, многим любителям спорта она знакома по «Космическому марафону».

Приветствовать участников будут звезды отечественного спорта олимпийский чемпион Никита Нагорный и футболист Алексей Смертин. Еще одним почетным гостем станет телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Выдача стартовых пакетов будет проходить с 17:00 до 20:00 17 августа 2024 года в стартовом городке — на площади у Центрального дворца культуры им. М. И. Калинина. После окончания официального времени выдачи стартовых пакетов все невостребованные стартовые пакеты для дистанций 5 км и 10 км будут доступны для повторной регистрации в порядке живой очереди.

«Ночной забег со звездами» — это уникальная возможность насладиться видами вечернего города, активно и насыщенно провести вечер со своими близкими людьми и друзьями. Для спортсменов и болельщиков будет подготовлена культурно-развлекательная программа. Для всех желающих будет работать светодиодная LED-фотозона.

Регистрация на все дистанции доступна по ссылке.

Забег проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Мероприятие состоится 17 августа 2024 г. с 17:00 до 23:00 по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Терешковой, д. 1.

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