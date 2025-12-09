В Подмосковье пройдет международный турнир по синхронному плаванию «Русская матрешка»

Более 350 спортсменов станут участниками XVI международных соревнований по синхронному плаванию «Русская матрешка» в Чехове, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Турнир «Русская матрешка» является одним из крупнейших детских стартов по синхронному плаванию. В этом году в соревнованиях примут участие более 350 спортсменов до 13 лет из России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Сингапура. Участники будут соревноваться в следующих дисциплинах: соло, дуэт, смешанный дуэт, группа и комби.

Торжественная церемония открытия XVI международных соревнований по синхронному плаванию «Русская матрешка» состоится 13 декабря в 17:30.

Каждая команда может заявить по одному номеру в каждой дисциплине, что делает программу турнира максимально насыщенной и разнообразной. Победители и призеры будут награждены медалями, дипломами и памятными призами.

«Русская матрешка» — это уникальный турнир с многолетней историей и традициями. Соревнования проводятся с 2008 года и являются визитной карточкой Московской области. Идея создания турнира принадлежит трехкратной олимпийской чемпионке по синхронному плаванию, заместителю председателя федерации водных видов спорта России Ольге Брусникиной. Благодаря этим соревнованиям многие юные спортсмены получили возможность впервые выйти на международный уровень и заявить о себе.

Место проведения: Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, стр. 30, МАУ «ДС «Олимпийский»;

Дата проведения: 12 — 14 декабря 2025 года. Вход для зрителей свободный.

Международный турнир по синхронному плаванию «Русская матрешка» проводится в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.