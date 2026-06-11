Жжжуть: тысячи пчел прилетели на пляж в Италии и облепили зонт

Огромный рой пчел внезапно прилетел на пляж возле итальянского города Римини и захватил один-единственный пляжный зонт. Это место пришлось оцеплять, сообщает «BILD на русском» *.

Тысячи насекомых решили потревожить покой отдыхающих. Пчелы прилетели на пляж, а затем облепили один пляжный зон. Люди тут же принялись фотографировать рой, но местные власти решили, что находится рядом с насекомыми опасно.

Правоохранители оцепили это место и вызвали пчеловода. Специалисты удалось увести пчел, никто из отдыхающих не пострадал.

По словам экспертов, изначально на зонт решила сесть матка пчелиного роя, а остальные последовали за ней. Подобный инцидент уже ранее случался на пляже в Риччоне, который тоже расположен недалеко от Римини.

Президент Итальянского общества экологической медицины Алессандро Миани объяснил, что на поведение насекомых влияет аномально жаркая погода. Из-за высокой температуры (выше плюс 30 градусов) пчелы и осы становятся агрессивнее и ищут места поближе к воде.

* «BILD на русском» признан в России иностранным агентом.

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