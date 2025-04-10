В Подмосковье пройдет международный фестиваль интеллектуальных видов спорта

В городском округе Красногорск с 17 по 20 июля состоится турнир по гольфу в рамках этапа открытия международного фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В первый соревновательный день фестиваля на территории клуба «Moscow Country Club» пройдет лично-командный турнир по гольфу среди любителей и профессионалов в формате «Pro-AM». В составе каждой из команд должно быть по три человека: профессиональный игрок, игрок любитель и юниор.

​Во второй день турнира пройдет уже четвертая по счету матчевая встреча по гольфу между сборной России и сборной мира. Противостояние пройдет в формате одного раунда в 18 лунок. В составе каждой из команд будет 32 гольфиста, а за сборную мира традиционно сыграют в том числе представители дипломатического корпуса дружественных государств. Капитаном сборной России является первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков, а сборной мира — бизнесмен Саттар Миа из Республики Бангладеш.

​С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля: сильныефигуры.рф.

​Дата проведения: с 17 по 20 июля.

​Место проведения: Московская область, городской округ Красногорск, поселок Нахабино, улица Международная, территория клуба «Moscow Country Club».

​Программа мероприятий:

18 июля.

10:00 — торжественная церемония открытия первого соревновательного дня;

10:30–15:30 — турнир по гольфу;

15:30 — подведение итогов и церемония награждения.

19 июля.

10:00 — торжественная церемония открытия второго соревновательного дня;

10:30–15:30 — матчевая встреча сборной России и сборной мира;

15:30 — подведение итогов и церемония награждения.

​В этом году международный фестиваль «Сильные фигуры» пройдет в четыре этапа. Состязания по гольфу пройдут в рамках первого и третьего этапов — с 17 по 20 июля и с 4 по 6 октября соответственно. На втором этапе состоятся международные соревнования по шахматам — с 18 по 20 сентября. А завершится фестиваль большим турниром по тэг-регби среди иностранных команд — с 23 октября по 25 октября. Московская область примет первый и третий этапы (городской округ Красногорск и Дмитровский городской округ). Второй и четвертый этапы пройдут в Москве.

​Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.