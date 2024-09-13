В Подмосковье пройдет юбилейный забег в усадьбе «Горки Ленинские» 28 сентября

На территории музея-заповедника «Горки Ленинские» 28 сентября состоится легкоатлетический марафон «Ленинский Забег». Мероприятие пройдет в Ленинском городском округе в десятый раз. Ежегодно забег собирает порядка 300 участников — любителей бега со всего Подмосковья и других регионов страны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинского округа.

«Вместе с руководством музея-заповедника организуем три трассы. Самые маленькие спортсмены от 7 до 12 лет пробегут 2 км, подростки и взрослые — 4,5 км. Наиболее подготовленных бегунов ждет маршрут длиной 9 км», — приводятся в сообщении слова начальника управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского округа Владимира Каширина.

Также уточняется, что участие в соревнованиях — бесплатное, но требуется предварительная электронная регистрация. Судейство организует спортшкола олимпийского резерва «Олимп».

«Особенностью «Ленинского Забега» является живописный маршрут, который позволяет атлетам не только испытать свои силы в спортивном соревновании, но и насладиться осенними пейзажами и памятниками истории. Ежегодно мы получаем от участников забега многочисленные положительные отзывы относительно комфорта трассы и уровня организации соревнований. Это мероприятие для нас — своеобразное закрытие летнего сезона», — приводятся в сообщении слова директора музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгения Сарамуда.

В пресс-службе добавили, что каждый год мероприятие собирает все больше участников, многие из которых приезжают целыми семьями.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.