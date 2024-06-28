В Подмосковье пройдет III этап Кубка России по кольцевым гонкам
Фото - © Сайт https://smpracing.ru/
6 июля в Волоколамском городском округе Московской области на автодроме Moscow Raceway состоится 3-й этап Кубка России по автомобильным кольцевым гонкам на выносливость — серии «СМП РСКГ Эндуранс». Об этом сообщает пресс-служба организаторов.
Соревнования включены в единый календарный план министерства спорта РФ и проводятся под патронажем программы развития российского автоспорта SMP Racing, основанной Б. Р. Ротенбергом.
Этап пройдет с участием сильнейших пилотов страны, которым предстоит за 6 часов пройти дистанцию более 700 километров. В состязании примут участие звездные спортсмены, одними из фаворитов являются гонщики «Формулы — 1» Виталий Петров и Сергей Сироткин.
Впервые в истории в рамках этапа Кубка России будет также разыгран Кубок Московской области по гонкам на выносливость, участники которого сразятся в одном заезде вместе с участниками Всероссийских соревнований.
Эфирное освещение предполагается на телеканалах группы «Матч ТВ», а также на медиаресурсах SMP Racing.
Расписание основных событий:
— 11:00 - Начало работы автодрома для зрителей;
— 13:10-13:40 - прогулка зрителей по питлейн;
— 14:10-14:50 - предстартовая процедура, прогулка зрителей по стартовой;
— 15:00-21:02 - гонка 6 часов + 1 круг (старт с хода, все классы);
— 21:05-21:30 - церемония награждения.
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