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В Подмосковье пройдет III этап Кубка России по кольцевым гонкам

6 июля в Волоколамском городском округе Московской области на автодроме Moscow Raceway состоится 3-й этап Кубка России по автомобильным кольцевым гонкам на выносливость — серии «СМП РСКГ Эндуранс». Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Соревнования включены в единый календарный план министерства спорта РФ и проводятся под патронажем программы развития российского автоспорта SMP Racing, основанной Б. Р. Ротенбергом.

Этап пройдет с участием сильнейших пилотов страны, которым предстоит за 6 часов пройти дистанцию более 700 километров. В состязании примут участие звездные спортсмены, одними из фаворитов являются гонщики «Формулы — 1» Виталий Петров и Сергей Сироткин.

Впервые в истории в рамках этапа Кубка России будет также разыгран Кубок Московской области по гонкам на выносливость, участники которого сразятся в одном заезде вместе с участниками Всероссийских соревнований.

Эфирное освещение предполагается на телеканалах группы «Матч ТВ», а также на медиаресурсах SMP Racing.

Расписание основных событий:

— 11:00 - Начало работы автодрома для зрителей;

— 13:10-13:40 - прогулка зрителей по питлейн;

— 14:10-14:50 - предстартовая процедура, прогулка зрителей по стартовой;

— 15:00-21:02 - гонка 6 часов + 1 круг (старт с хода, все классы);

— 21:05-21:30 - церемония награждения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.