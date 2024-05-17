В Подмосковье пройдет финал региональной студенческой футбольной лиги

сегодня в 15:40

В городском округе Подольск пройдет финальный этап студенческой футбольной лиги Московской области. Игры пройдут 24 мая на стадионе «Труд», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Соревнования пройдут среди команд студентов вузов и профессиональных образовательных организаций в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» с целью развития массового любительского футбола.

Среди команд юношей по итогам отборочных игр в финал вышли: ГУП (Богородский г. о.), Зарайский колледж, Павлово-Посадский техникум, ГСГУ (г.о. Коломна).

Турнир среди девушек пройдет в один день, 24 мая, в котором примут участие: Зарайский колледж (г.о. Зарайск), ГСГУ (г.о. Коломна), МФЮИ (г.о. Ступино), Ступинский техникум (г.о. Ступино), МЦК-техникум (г.о. Королев), УОР № 5 (г.о. Егорьевск).

Место проведения: Московская обл., г. Подольск, ул. Клемента Готвальда, д. 4, МУ «СК «Труд».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.