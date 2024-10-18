В Подмосковье пройдет фестиваль спортивных семей 19 октября

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19 октября 2024 года на базе многофункционального спортивного комплекса «Дворец Водных Видов Спорта «Руза» состоится открытый фестиваль спортивных семей Рузского городского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В фестивале примут участие команды спортивных семей, состоящие из 3-х человек: мама, папа и ребенок (сын или дочь, 6-7 лет, 8-9 лет на момент проведения фестиваля), являющихся членами одной семьи.

В программе мероприятия: эстафеты, конкурс для мам, конкурс для пап, конкурс для детей, перетягивание каната и «Веселые старты». Регистрация участников состоится в 10:00, а начало мероприятия в 11:00.

По всем вопросам можно обращаться к организаторам фестиваля по телефону 8 (496) 272-43-41.

Приглашаются жители и гости Рузского городского округа на семейный фестиваль.

В Рузском городском округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию физической культуры и спорта и пропаганде здорового образа жизни среди населения.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.