В Подмосковье пройдет фестиваль спортивных семей 19 октября
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19 октября 2024 года на базе многофункционального спортивного комплекса «Дворец Водных Видов Спорта «Руза» состоится открытый фестиваль спортивных семей Рузского городского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В фестивале примут участие команды спортивных семей, состоящие из 3-х человек: мама, папа и ребенок (сын или дочь, 6-7 лет, 8-9 лет на момент проведения фестиваля), являющихся членами одной семьи.
В программе мероприятия: эстафеты, конкурс для мам, конкурс для пап, конкурс для детей, перетягивание каната и «Веселые старты». Регистрация участников состоится в 10:00, а начало мероприятия в 11:00.
По всем вопросам можно обращаться к организаторам фестиваля по телефону 8 (496) 272-43-41.
Приглашаются жители и гости Рузского городского округа на семейный фестиваль.
В Рузском городском округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию физической культуры и спорта и пропаганде здорового образа жизни среди населения.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.
«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.