Луховицкие госавтоинспекторы напомнили детям о правилах дорожного движения

Организовали событие луховицкие госавтоинспекторы и сотрудники 6 батальона 2 полка ДПС «Южный», а также педагоги Центра развития творчества детей и юношества провели. Участниками стали ребята из пришкольных лагерей. Им напомнили о правилах дорожной безопасности, как ездить на велосипедах и самокатах, об использовании световозвращателей в темное время суток.

«Целью акции является пропаганда безопасности дорожного движения, в особенности, в период летних каникул. Безусловно, такие мероприятия позволяют обучать детей в игровой простой и веселой форме безопасному поведению на дорогах», — сказал начальник луховицкого отдела Госавтоинспекции Андрей Майборода.

Сначала ребята в игровой форме отгадывали значение дорожных знаков, отвечали на вопросы и загадки. Затем они пообещали соблюдать правила движения, быть аккуратными и внимательными на проезжей части, подавая пример сверстникам.

Самой интересной частью акции стал осмотр служебной техники. Ребята сидели за рулем мотоциклов и в кабине патрульно-постовой машины, воспользовались громкоговорителем, сделали фото на память. Впечатлений была масса.

«Мне очень понравилась техника — мотоциклы, машины. Акция порадовала», — сказала ученица гимназии № 10 Маша Миронова.

Акцию приурочили к 89-летию со дня образования Госавтоинспекции. Пользуясь случаем, начальник луховицкого отдела этой службы Андрей Майборода поздравил коллег с праздником.

«Госавтоинспекция отмечает свой 89-й День рождения. В этот день хочу пожелать всем сотрудникам безопасных дорог, спокойной службы и, конечно же, здоровья», — отметил Андрей Майборода.

К поздравлениям присоединились и ребятишки. Они пожелали, чтобы было как можно меньше дорожных аварий, и чтобы госавтоинспекторы внимательно следили за безопасностью и порядком на проезжей части.

«Я бы им пожелала, чтобы ничего не нарушали, чтобы у них тоже было все хорошо, чтобы самое главное — они не нарушали. Здоровья тоже и всего хорошего», — сказала Маша Миронова.

Акция завершилась раздачей мороженого и общей фотографией на память. Главное — чтобы полученные знания пригодились ребятам, и это лето прошло для них без происшествий.

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