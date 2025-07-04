Врач рассказала, когда лучше избегать поцелуев и заменить их объятиями

Поцелуи в общественных местах — не всегда безопасное проявление чувств. При поцелуях также стоит обращать внимание на состояние здоровья партнера по поцелую, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Поцелуи в общественных местах, например, при встречах с друзьями или на мероприятиях, действительно требуют разумной осторожности. В сезон простуд и вирусных инфекций лучше избегать поцелуев в губы, заменив их поцелуями в щеку или объятиями», — посоветовала Филева.

Она добавила, что также стоит обращать внимание на состояние здоровья человека: признаки ОРВИ, герпеса или воспалений полости рта — повод отказаться от поцелуя.

«Дополнительной мерой предосторожности может стать использование гигиенических помад с антимикробными компонентами, например, с маслом чайного дерева. После посещения людных мест полезно почистить зубы и прополоскать рот антисептическим раствором», — рассказала врач.

Филева также напомнила, что алкоголь снижает местный иммунитет слизистой, поэтому после вечеринок с горячительными напитками риск заражения выше.

6 июля будет отмечаться Всемирный день поцелуев. Считается, что этот праздник начали отмечать в Британии в конце XIX века. Якобы День поцелуев придумал дантист: ведь чем чаще люди целуются, тем лучше следят за полостью рта.