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В Подмосковье пройдет этап чемпионата России по волейболу на снегу

В Одинцово прошли квалификационные игры этапа чемпионата России по волейболу на снегу, определились 16 команд, которые разыграют медали соревнований, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На групповом этапе среди женских команд сыграют: «Спартак» (Брянск), «Динамо-Татарстан» (Казань), «Динамо-Водный стадион» (Москва), «Динамо» (Санкт-Петербург), «Локомотив» (Калининградская область), два коллектива «Заречье-Одинцово» (Московская область) и «Корабелка» (Санкт-Петербург).

Среди мужских команд за медали чемпионата поборются: две команды «Академия» (Москва), «ПроСнег» (Москва), «Реутов» (Московская область), «Факел Ямал» (Новый Уренгой), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Динамо-Водный стадион» (Москва) и«Динамо-Татарстан» (Казань).

​Для Подмосковья домашний этап чемпионата России по волейболу на снегу стал историческим: Московская область впервые принимает турнир. Этап чемпионата проходит с 19 по 22 февраля.

Помимо игр основного турнира 22 февраля в 13:00 состоится финальный матч Семейной лиги Одинцовского городского округа по волейболу на снегу, а в 14:00 игроки «Заречья-Одинцово» проведут мастер-класс для всех желающих. Также организаторы подготовили представление для зрителей, которое держится в секрете.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.