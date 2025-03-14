В Подмосковье пройдет чемпионат России по мас-рестлингу и абсолютный чемпионат РФ

Чемпионат России по мас-рестлингу и абсолютный чемпионат РФ пройдет во дворце спорта «Триумф» городского округа Люберцы с 28 по 30 марта, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Более трехсот сильнейших атлетов из 35 регионов Российской Федерации сразятся за звание лучшего в одном из самых зрелищных видов спорта. Мас-рестлинг — не просто спорт, это испытание силы, духа и выносливости. Здесь побеждает только тот, кто сильнее и хитрее», — рассказал первый вице-президент Федерации мас-рестлинга Московской области, судья 1-й категории Евгений Петров.

В соревнованиях примут участие мужчины и женщины, достигшие 18 лет. Московскую область представят четырнадцать спортсменов, городской округ Люберцы — двенадцать.

По итогам соревнований будет сформирован состав сборной команды России по мас-рестлингу для участия в чемпионате мира.

«Живые эмоции и настоящая борьба — никакой экран не передаст эту атмосферу! Приходите, чтобы увидеть мощь и мастерство сильнейших мас-рестлеров России, почувствовать драйв и азарт соревнований, получить заряд мотивации и, возможно, найти вдохновение для занятий этим видом спорта», — сказал Евгений Петров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.