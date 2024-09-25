В Подмосковье пройдет баскетбольный турнир памяти Александра Петренко

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Четырнадцатый турнир памяти капитана БК «Химки» Александра Петренко пройдет в Баскетбольном центре Химок с 27 по 29 сентября. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В соревнованиях примут участие четыре команды Суперлиги: «Зенит-2» (Санкт-Петербург), «Тамбов» (Тамбов), «Университет-Югра» (Сургут) и «Химки» (Московская область).

Вход на все матчи свободный.

Турнир станет четырнадцатым по счету, по традиции он является важным этапом подготовки подмосковных баскетболистов к старту сезона. Впервые соревнование было организовано в 2007 году, на первую годовщину смерти Александра Петренко. Капитан команды трагически погиб в автокатастрофе 21 июля 2006 года.

XIV баскетбольный турнир памяти Александра Петренко проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.