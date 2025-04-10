В Подмосковье проектируется и строится 12 объектов физкультуры и спорта в 2025 году

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в рамках своей рабочей поездки в Реутов вместе с сенатором РФ — представителем от правительства Московской области Игорем Тресковым, министром физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрием Абареновым, главой округа Филиппом Науменко посмотрел ход строительства тренировочного футбольного центра на ул. Новая, 1А. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

По словам спикера регионального парламента, новый спортобъект в Реутове станет одним из тех, что запланированы к открытию в Подмосковье в этом году.

«Всего в регионе проектируем и строим 12 объектов физической культуры и спорта. На эти цели в 2025 году запланировано финансирование — 7,4 млрд рублей. Центр в Реутове строим в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Его стоимость составляет порядка 859 млн рублей. Планируется сдать объект в конце текущего года», — озвучил данные Игорь Брынцалов.

Работы на стройплощадке идут согласно графику. Представитель подрядной организации отметил, что на сегодняшний день завершена заливка фундамента, закончены монолитные работы по первому этажу, ведутся работы по опалубке перекрытий второго этажа здания — всего на объекте трудятся порядка 50 человек.

В мероприятии также приняли участие именитые футболисты Игорь Акинфеев и Вячеслав Чанов — ведь на базе нового центра совершенно по-новому заработает хорошо зарекомендовавшая себя академия вратарского мастерства, названная в честь этих спортсменов.

В 3-этажном здании будут размещены помещения общественного и спортивного назначения, небольшая гостиница. Со стороны футбольного поля будут обустроены многоярусные зрительские трибуны вместимостью 1 000 зрителей, установлена современная система освещения, на прилегающей территории — построена парковка.

Новые возможности позволят проводить здесь турниры регионального и федерального масштаба.

«Тут никому не будет ограничен доступ заниматься спортом, развиваться и показывать результат. Уже при открытии все, что здесь запланировано с точки зрения идеологии, воспитания, тренировки, развития молодежи в этом виде спорта — будет на высоком уровне. Желаю всем успеха, чтобы здесь спортивный кластер развивался, продолжал радовать жителей и давал возможность заниматься спортом и достигать высоких показателей», — сказал Игорь Брынцалов.

В завершении мероприятия участники встречи подписали макет футбольного мяча — после открытия тренировочного футбольного центра он будет выполнен в металле и размещен в витрине холла здания. И станет, по словам председателя Мособлдумы, настоящим символом спортивных побед для юных футболистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.