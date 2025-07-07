В Подмосковье продолжается серия открытых тренировок по самбо

В Подмосковье продолжаются бесплатные тренировки по самбо в рамках партийного проекта «Выбор сильных» партии «Единая Россия». В минувшее воскресенье Центральный городской парк Истры стал площадкой, где для местных жителей был организован мастер-класс по самбо, проведенный заслуженными мастерами и тренерами. В мероприятии приняли участие более 50 человек, сообщает пресс-служба подмосковного отделения партии.

Открытая тренировка показала, что интерес жителей всех возрастов к национальному виду боевого искусства и здоровому образу жизни продолжает расти, привлекая все большее количество участников.

Программа дня отличалась насыщенностью и разнообразием: участники имели возможность насладиться впечатляющими показательными выступлениями мастеров спорта и посетить серию профессиональных мастер-классов для начинающих спортсменов. Кроме этого, прошли практические занятия по отработке базовых приемов самбо и индивидуальные консультации от ведущих тренеров по самбо.

Исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Александр Поликарпов подчеркнул, что самбо – это не просто спортивная дисциплина, а настоящая школа жизни.

«Наш национальный вид спортивного единоборства помогает формировать сильный характер, дисциплину и несгибаемую волю к победе! Особенно приятно видеть, как с каждым годом все больше жителей нашего округа осознанно выбирают этот вид спорта и становятся частью большой спортивной семьи», — сказал Поликарпов.

Тренер Спортивного фонда молодежи «ХАРС», спортсмен Михаил Тупицын добавил, как важно развитие национальных видов спорта.

«Это была не просто тренировка, у нас состоялся настоящий праздник самбо. Особенно приятно видеть, как развиваются именно национальные виды спорта. Когда видишь, как пятилетние ребята с таким азартом повторяют приемы, а их родители рядом осваивают стойки — понимаешь: у самбо в России есть прекрасное будущее», — рассказал Михаил Тупицын.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

Старший спортсмен спортивного фонда молодежи «ХАРС» Алексей Житников отметил, что организаторам мероприятия удалось создать атмосферу, где и дети, и взрослые чувствовали себя комфортно, пробуя исполнить новые для себя элементы единоборства.

«Такие события наглядно подтверждают, что наш национальный вид спорта не только живет, но и активно развивается. Это вдохновляет и наполняет гордостью за достижения наших спортсменов! Надеюсь, что подобные мероприятия станут доброй традицией, и в следующий раз я обязательно присоединюсь к тренировке. Уверен, что участие в таких встречах не только укрепит физическую форму, но и создаст уникальную атмосферу единства и взаимопомощи среди любителей самбо», — прокомментировал Алексей Житников.

Участники тренировки получили бесценный опыт от профессиональных наставников, изучили новые навыки и технические приемы, а также получили возможность пообщаться с единомышленниками.

Алена и Михаил Семеновы присоединилась к мероприятию, чтобы поддержать на тренировке своих детей.

«Мы пришли поддержать нашу команду ХАРС и наших детей. Это отличный повод собраться всем вместе и хотелось бы, чтобы такие праздники проводили чаще, потому что они укрепляют командный дух. Кроме того, это замечательная возможность для детей проявить свои таланты и завести новые знакомства. Мы видим, как они растут и развиваются, и это вдохновляет нас на дальнейшую поддержку их увлечений», — сказали Семеновы.

Региональный партийный проект «Выбор сильных» направлен на регулярное проведение открытых тренировок в парковых зонах, организацию спортивных фестивалей и соревнований, создание новых секций и тренировочных площадок, а также развитие системы наставничества в спорте.

На протяжении всего летнего периода во всех муниципалитетах Московской области будут проходить открытые тренировки по дзюдо и самбо. Эта инициатива является частью Народной программы партии «Единая Россия», в которой особое внимание уделяется развитию массового спорта и продвижению здорового образа жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», - сказал он.