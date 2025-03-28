В Подмосковье подвели итоги реализации проекта «Детский спорт» в 2024 году

В министерстве физической культуры и спорта Московской области прошло рабочее совещание по итогам реализации проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» за 2024 год, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Одним из подразделов проекта является направление «Дворовый тренер». На сегодняшний день в Московской области работу с детьми и молодежью на территории муниципальных образований региона проводят 294 тренера. Их основная задача — сплотить школьников в свободное время, выходные дни и каникулы, на спортивных площадках. В 2024 году к соревнованиям и тренировкам присоединились более 35 тыс. юных спортсменов.

Наиболее активным участникам федерального проекта «Детский спорт» министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов вручил благодарственные письма от секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Игоря Брынцалова.

В рамках направления «Спортивное лето» были проведены соревнования по уличному баскетболу 3×3 и дворовому футболу, в которых приняли участие более 15 тыс. детей.

На фестивале «Борьба в школу» команда Московской области заняла 1 место. В соревнованиях приняли участие более 700 борцов из 50 регионов России в возрасте до 13 лет.

В 2024 году по направлению «Школьный спорт» стартовала реализация уникального проекта — Школьная лига Московской области. В рамках Лиги проходят массовые соревнования по баскетболу 3×3, волейболу, шахматам и футзалу, организовываются мастер-классы со звездами мирового спорта.

Пилотный проект Школьной лиги был реализован в городском округе Балашиха в 2023/24 учебном году. В нем приняли участие более 1000 школьников из 29 школ округа. Было проведено более 700 матчей.

В новом сезоне участие в Лиге осуществляют 13 муниципалитетов — это 201 школа, более 10 тыс. участников, более 5 тыс. соревнований. Амбассадорами Школьной лиги Подмосковья стали Евгений Алдонин, Сергей Карякин, Роман Широков, Виктор Кейру, Леся Махно, Александра Коруковец, Мария Халецкая, Дмитрий Губерниев, Александр Соколов и Эмма Гаджиева. Именитые спортсмены проводят мастер-классы, анализируют игры команд и делятся своим опытом и знаниями с участниками.

Также в рамках Школьной лиги Московской области успешно реализуются мероприятия по популяризации лиги среди учащихся и их родителей. Свою работу начали пресс-службы, где школьники попробуют себя в роли журналистов. Работают фан-клубы и тематические сообщества в поддержку команд-участниц соревнований. Кроме того, дети самостоятельно ведут фото- и видеосъемку турниров.

Проект «Детский спорт» партии «Единая Россия» направлен на развитие и популяризацию спорта среди детей, школьников и студентов. В качестве приоритетного направления в Народной программе партии обозначены вопросы сохранения здоровья детей и формирования культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения. Проект реализуется в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.