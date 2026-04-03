В Подмосковье PARIVISION соберет средства для школьной лиги

Киберспортивная команда PARIVISION и фонд «Пари и побеждай» соберут средства на покупку компьютеров для победителей Школьной лиги Московской области. Акцию проведут с 4 по 11 апреля во время турнира PGL Bucharest 2026, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Во время турнира за каждое результативное действие игроков PARIVISION в копилку проекта будут перечислять по 2000 рублей. По итогам соревнований все собранные средства направят на приобретение компьютеров для победителей Школьной лиги по Counter-Strike 2 в Подмосковье.

«Во время турнира каждый ассист игроков PARIVISION будет иметь значение не только для результата матча, но и для развития нового поколения киберспортсменов. По итогам турнира количество ассистов переведут в рубли, а средства направят на покупку компьютеров для победителей турнира лиги», — отметила попечитель фонда «Пари и побеждай» Алина Лебедева.

Команда PARIVISION начала 2026 год с победы на BLAST Bounty и выхода в финал PGL Cluj-Napoca. Сейчас коллектив входит в топ-5 мирового рейтинга. В составе выступают Jame и dastan, а также молодые игроки nota, zweih, xiELO и BELCHONOKK.

Школьная лига по Counter-Strike 2 объединяет команды Подмосковья из участников 14–18 лет. В онлайн-этап выйдут 32 коллектива, которые сыграют матчи на выбывание в формате до двух побед. Четыре сильнейшие команды встретятся в мае, победители получат игровые компьютеры от фонда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.