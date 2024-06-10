В Подмосковье отремонтировали дороги, ведущие к спортивным объектам

В Московской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» дорожники отремонтировали покрытие на 7 региональных дорогах, с помощью которых можно проехать к 10 спортивным учреждениям, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Уже обновили покрытие на дорогах к стадионам и спорткомплексам в Домодедове, Истре, Наро-Фоминске, Раменском, Серпухове и Серебряных Прудах. А всего в этом сезоне планируем отремонтировать более 70 км на 24 дорогах к стадионам, бассейнам, физкультурно-оздоровительным комплексам и спорткомплексам не только в черте городов, но и в малых населенных пунктах. На всех участках заменят покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку, благодаря чему проезд станет комфортнее и безопаснее», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Специалисты Мосавтодора завершили ремонт следующих дорог: г. Раменское, ул. Народное Имение — к стадиону «Леон-Арена», бассейну и скалодрому; г. о. Домодедово, с. Вельяминово, участок Каширского шоссе — к стадиону «Вельяминовец»; г. Наро-Фоминск, дорога «Наро-Фоминск — Турейка» — к СК «Трудовые резервы» и стадиону имени А. Ф. Крутикова; г. Истра, участок от Волоколамского шоссе до д. Никулино — к стадиону «Арена-Истра», спортивной и теннисной площадкам; г. о. Истра, с. Новопетровское — к стадиону; пгт. Серебряные Пруды, Школьный переулок — к СК «Молодежный» и физкультурно-оздоровительному комплексу; г. о. Серпухов, центральная улица в д. Глубоково до п. Пролетарский — к СК «Сатурн».

Ежегодно при формировании программы ремонта большое внимание уделяют подъездным дорогам к местам социального притяжения. К осени в рамках нацпроекта проезд к спортивным объектам обеспечат в 17 округах, в том числе в Дмитровском, Егорьевском, Пушкинском, Павлово-Посадском.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.