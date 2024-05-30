В Подмосковье открывается новый сезон ежегодной велогонки Cyclingrace

Первые старты в новом сезоне ежегодной велогонки Cyclingrace пройдут 8 и 9 июня в Наро-Фоминском городском округе, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В Верее на дистанции выйдут сотни велолюбителей. 8 июня пройдут индивидуальные заезды, а 9 июня — шоссейная гонка.

Любители велоспорта смогут выбрать подходящий для себя формат участия и длину дистанции: от 22 до 118 км. Во второй день гонки для болельщиков будет также организована видеотрансляция с профессиональными комментаторами.

Каждый гонщик получит стартовый пакет с личным номером и подарками от партнеров, электронный чип для фиксации результатов и медаль участника. В стартовом городке мероприятия для спортсменов будут организованы раздевалки, камеры хранения, питание и напитки.

Регистрация на гонку открыта, подать заявку можно на сайте.

Попробовать свои силы в заезде может любой желающий — все участники будут распределены по категориям в зависимости от возраста, пола и уровня подготовки.

Велозаезды проходят при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Дата: 8 и 9 июня, место проведения: Московская область, Наро-Фоминский городской округ, город Верея, улица Боровская, 15.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», - сказал Воробьев.