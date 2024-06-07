В Подмосковье открывается новый сезон ежегодной велогонки Cyclingrace

Первые старты в новом сезоне ежегодной велогонки Cyclingrace пройдут 8 и 9 июня в Наро-Фоминском городском округе, об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Одна из любимых трасс участников пройдет по кольцу вблизи города Верея. Место порадует архитектурой XVIII–XIX веков, а также местными достопримечательностями: белокаменным кремлем, храмами, торговыми рядами и примыкающей к ним брусчатой площадью.

​В эту субботу, 8 июня, пройдет индивидуальная гонка на дистанции 25 км, а в воскресенье, 9 июня — групповая гонка на 118 км и заезд на 22 и 62 км. Регистрация на групповую гонку еще открыта, оставить заявку на участие можно на сайте.

​Все старты подойдут для спортсменов с любым уровнем подготовки — каждый может выбрать для себя подходящую дистанцию. Каждый участник получит индивидуальную медаль, бесплатную медицинскую страховку, стартовый пакет с чипом для отслеживания результата и возможность побороться за ценные призы. В стартовом городке для гонщиков будут организованы раздевалки, перекусы и напитки.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.