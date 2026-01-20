В Подмосковье открыта регистрация на «Лыжню России-2026»

Прием заявок на участие в 44-м Всероссийском старте «Лыжня России» стартовал в Подмосковье, мероприятие пройдет 14 февраля 2026 года на трассе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Регистрация на «Лыжню России-2026» открыта на портале Госуслуги. Принять участие могут все желающие старше 12 лет. Для лыжников подготовлена дистанция длиной 10 километров.

В рамках мероприятия традиционно пройдет костюмированный забег. Участники преодолеют дистанцию чуть более 1 километра в ярких нарядах, победителей определят по креативности и творческому подходу.

В 2026 году волонтерами на «Лыжне России» в Подмосковье станут особенные дети из Добрых домов Московской области.

«Лыжня России» проводится с 1982 года и объединяет профессиональных спортсменов и любителей лыжного спорта по всей стране. В гонке ежегодно участвуют более полумиллиона человек из более чем 70 регионов России. Соревнование проходит в рамках государственной программы «Спорт России».

Комиссия по допуску участников будет работать с 9 по 13 февраля 2026 года по адресу: Москва, ул. Кулакова, д. 20, корп. 1.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.