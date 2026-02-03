В Подмосковье открыта аккредитация СМИ на «Лыжню России-2026»

В Подмосковье началась аккредитация представителей СМИ для освещения 44-го Всероссийского старта «Лыжни России», который пройдет 14 февраля 2026 года в Химках, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Аккредитация СМИ на освещение «Лыжни России-2026» в Подмосковье стартовала. Для получения допуска необходимо отправить заявку с ФИО, названием СМИ, контактным телефоном и данными автомобиля на электронную почту министерства mosoblsport@list.ru. Обязательным условием является публикация анонса и пост-релиза о мероприятии на своем ресурсе.

«Лыжня России» — одно из крупнейших зимних спортивных событий страны, объединяющее профессионалов и любителей лыжного спорта. В этом году мероприятие пройдет 14 февраля на трассе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках. Регистрация участников открыта на портале Госуслуги.

К участию приглашаются все желающие от 12 лет. Основная дистанция составит 10 километров, также состоится костюмированный забег на дистанцию чуть более 1 километра. Программа включает церемонию открытия, массовый старт, награждение победителей и официальное закрытие соревнований.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам +7 (915) 103-04-69 (Анастасия) и +7 (915) 351-98-96 (Татьяна). Актуальные новости публикуются в Telegram, VK и МАХ министерства физической культуры и спорта Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.