В Подмосковье открылась регистрация на велозаезды серии Gran Fondo Russia-2025

Открыта регистрация на велозаезды серии Gran Fondo Russia-2025 в Московской области. Подать заявки можно для участия в стартах в Волоколамске и Дмитрове, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Регистрация доступна на официальной странице Gran Fondo Russia.

Сезон серии популярных велозаездов отроется в Волоколамске 25 мая традиционным фестивалем GF Fest. Любители велоспорта смогут проехать по гоночной трассе Moscow Raceway. Также, в рамках первого заезда сезона состоится детский фестиваль GF Fest Kids.

Трасса в Волоколамске — это один из самых любимых маршрутов участников: старт прямо с автодрома, отличное покрытие, плавные повороты и равномерный набор высоты делают трассу комфортной и динамичной одновременно. Подходит для любого уровня подготовки — от новичков до опытных спортсменов.

Для взрослых организаторы подготовят дистанции 30, 60 и 100 км, а для младшей группы участников в возрасте от 5 до 13 лет будут доступны маршруты протяженностью 4, 8, 12 и 16 км.

В предстоящем велосезоне в Московской области состоятся четыре старта серии Gran Fondo. 29 июня велозаезд пройдет в Дмитрове. Регистрация участников уже доступна на странице события. 24 августа третий старт сезона будет дан в Серпухове, а финальный заезд в Подмосковье состоится в Рузе 21 сентября.

Gran Fondo — самая популярная в России серия шоссейных велосипедных заездов, которая объединяет на одной трассе профессионалов и любителей велоспорта. Старты проводятся с 2016 года. Маршруты пролегают по живописным трассам недалеко от крупных городов и сочетают в себе все лучшее от скоростной велогонки до большой велопрогулки. С 2023 года Gran Fondo стало частью проекта «Суперлига Подмосковья».

Следить за стартами и новостями можно на сайте.

Велозаезды проводятся в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.