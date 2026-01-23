В Подмосковье открылась регистрация на Кубок олимпийского чемпиона Легкова

Прием заявок на участие в открытых соревнованиях по лыжным гонкам «Кубок олимпийского чемпиона Александра Легкова» стартовал 23 января в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Регистрация на Кубок олимпийского чемпиона Александра Легкова открылась 23 января 2026 года. Турнир по лыжным гонкам пройдет 1 февраля в тюбинг-парке «Елагино» в Наро-Фоминском округе. Участники могут зарегистрироваться на сайте с 12:00.

В этом году основной дистанцией станет 2,5 км с финишем в гору. Для детей до 8 лет предусмотрен забег на 500 метров. Все трассы пройдут по горнолыжным склонам парка, стартовать спортсмены будут группами по пять человек каждые 30 секунд, стиль прохождения — свободный.

Перед началом соревнований олимпийский чемпион Александр Легков проведет разминку и мастер-класс для всех желающих. После финиша участники смогут получить автограф и сфотографироваться со спортсменом.

Соревнования проводятся с 2021 года и входят в государственную программу «Спорт России». В этом году ожидается более 1000 участников. Для представителей СМИ предусмотрена аккредитация, заявки принимаются по электронной почте министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.