В Подмосковье определили победителя первого Кубка футбольных мам

В городском округе Подольск завершился первый летний Кубок футбольных мам 2025 года. Обладателем трофея стала московская команда «Мамы Че», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

По итогам проведенных игр в «Золотом Кубке» первое место заняли «Мамы Че», на второй строчке расположились «Апельсинки» и замкнули призовую тройку «Футбольные мамы». Все клубы представляют Москву. В «Серебряном Кубке» золотые медали у команды «Авангард мамы» из Раменского, серебро в активе «Футбольных мам КПРФ» из Подольска и бронзу завоевал «Адмирал ВМФ» из Москвы.

Лучшим вратарем турнира признана Юлия Талызина «Авангард мамы», лучшим защитником — Мария Косова «Апельсинки», лучшим нападающим — Екатерина Румянцева «Футбольные мамы Москвы», лучшим игроком Кубка стала Ксения Лазарева «Адмирал ВМФ».

Летний Кубок футбольных мам прошел в городском округе Подольск на стадионе «Труд» 7 июня. Соревнования пройдут еще в трех городах Подмосковья, которые в годы Великой Отечественной войны сыграли значимую роль в ходе обороны Москвы — Волоколамске, Дмитрове и Наро-Фоминске. Летний Кубок футбольных мам проходит в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.