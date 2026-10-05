В Подмосковье определили победителей спортивного фестиваля студенчества

Фестиваль прошел на площадке факультета безопасности жизнедеятельности Государственного университета просвещения. Более 100 студентов из восьми колледжей и университетов региона соревновались в шести спортивных и технических дисциплинах. Программа включала выполнение нормативов ГТО, бесконтактное регби, полосу препятствий, лазертаг и управление беспилотными летательными аппаратами.

Команды представили Щелковский колледж, Дмитровский техникум, Российский государственный университет туризма и сервиса, Ногинский филиал Государственного университета просвещения, Электростальский и Мытищинский колледжи, Наро-Фоминский техникум и Государственный университет просвещения.

Ногинский филиал Государственного университета просвещения занял первое место в общем командном зачете и показал лучший результат на полосе препятствий. В гонке беспилотников победил Максим Вольнягин из Щелковского колледжа. Лучшие результаты в выполнении нормативов ГТО показали Артем Ковтун среди юношей и Полина Краснослободцева среди девушек.

«Для нас важно, что студенческие отряды Московской области не только участвуют в таких проектах, но и сами помогают создавать площадки, где молодые люди могут работать в команде, брать ответственность и пробовать новое», — отметил командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

Студенческие отряды Московской области стали одними из ключевых организаторов фестиваля. Студенты участвовали как в соревнованиях, так и в подготовке площадки для сверстников из разных образовательных организаций.

Больше возможностей для занятий спортом появляется с госпрограммой «Спорт России» - она помогает развивать инфраструктуру и создавать условия для тренировок. По всей стране строят спортивные площадки и стадионы, а также проводят тематические фестивали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.