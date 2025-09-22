В Подмосковье определили победителей IV кубка футбольных мам

сегодня в 14:46

Финальный в сезоне IV Кубок футбольных мам в Наро-Фоминске собрал 12 команд на поле стадиона «Строитель», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В турнире приняли участие женские любительские сборные из разных регионов России: «Валькирия» (Наро-Фоминск), «Мамы Лос-Петрос» (Лосино-Петровский), «Металлист-М Калининск» (Саратовская область), «Сафоново мамы» (Смоленская область), «ФМ Новая Москва», «ФМ Подольск КПРФ», «ФМ Зеленоград», «ФМ Москвы», «Энергия КПРФ» (Новгород), «Динамо» (Дубна), «ФМ Большевик» (Серпухов) и ФШМП (Зеленоград).

Соревнования прошли в четырех дивизионах, которые названы в четь ветеранов Великой Отечественной войны из Наро-Фоминского городского округа: Веры Волошиной, Петра Самохина, Ивана Травкина и Александра Курзенкова.

Обладателями Золотого кубка в Лиге Веры Волошиной стала команда «Энергия КПРФ» (Новгород). Подмосковная сборная «ФМ Подольск КПРФ» заняла второе место, а бронзовыми призерами стали игроки коллектива «Металлист-М Калининск» (Саратовская область).

Серебряный кубок, который разыграли в Лиге Петра Самохина, завоевала команда «Футбольные мамы Москвы». На втором месте расположилась также столичная команда «ФМ Новая Москва». Бронзовыми призерами стали футбольные мамы из Наро-Фоминска в составе команды «Валькирия».

Кубок Надежды завоевали подмосковные футболистки «Динамо» (Дубна).

Представительницы Московской области Елена Кирютина («Мамы Лос-Петрос», Лосино-Петровский), Мария Столярова («ФМ Большевик», Серпухов), Татьяна Ильина («Динамо», Дубна), Анастасия Шаньгина («Подольск КПРФ») и Кристина Фролова («Валькирия», Наро-Фоминск) стали лучшими игроками турнира. Ольга Борисевич из команды «Подольск КПРФ» получила звание лучшего вратаря, а Ксения Малинова, выступавшая в команде «ФМ Большевик», стала лучшим нападающим.

В текущем сезоне Кубок футбольных мам также проходил в Подольске на стадионе «Труд», в Красногорске на лыжном стадионе «Зоркий» и в Дмитрове на стадионе «Авангард».

Традиционный Кубок футбольных мам проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.