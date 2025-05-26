В Подмосковье определили победителей и призеров парусной регаты Tenzor Elite Cup

В Московской области на акватории Пестовского водохранилища прошел заключительный день международной парусной регаты имени Игоря Ченцова, состоявшейся в рамках серии Tenzor Elite Cup 2025, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Уже второй год подряд соревнования включены в спортивную программу ПМЭФ-2025. В этом году они стали флагманом открытия повестки по водным видам спорта.

​Победителем регаты стала интернациональная команда «ФИШЕ». В ее составе выступили три россиянина и один немецкий спортсмен: Алексей Бунзя, Павел Созыкин, Сергей Марук и Дастин Бальдевайн.

​«Считаю озерные условия очень интересными. Здесь ветер часто шифтит, делая гонки непредсказуемыми и интересными. Я очень доволен выступлением и полученным опытом в новой команде. Мы быстро наладили коммуникацию, у нас получались маневры, и, главное — обошлось без штрафов и красных флагов. Команда счастлива», — поделился эмоциями немецкий яхтсмен.

​«Серебро» завоевали спортсмены из команды Aladdin Георгия Соколовского, представлявшие Москву и Владивосток.

Ожесточенная борьба шла за попадание на третье призовое место между командами «Пирогово», Bars Sailing Team, «Фордевинд» и S-Kotiki. Все решилось в последних двух-трех гонках, когда «Пирогово» и S-Kotiki попали под фальстарт, а экипаж «Фордевинд» Алексея Машкина смог улучшить свою позицию и обойти соперников, завоевав таким образом бронзовые медали. В женском зачете победу одержала Анна Данкверт, представляющая парусный клуб Skolkovo Sailing Club.

​Всего за заветный трофей сражались порядка 100 лучших яхтсменов из 15 российских и интернациональных команд. В их числе — победители и призеры мировых и национальных чемпионатов, обладатели Кубков разных стран в различных классах яхт, участники Олимпийских игр, а также лидеры сборной России по парусному спорту. Спортсмены соревновались в длинных гонках флота на яхтах MX700.

На протяжении трех соревновательных дней все участники и гости регаты могли насладиться береговой развлекательной программой. Для самых маленьких любителей парусного спорта состоялся турнир Tenzor Cup Junior. Соревнуясь на одной площадке с профессионалами, юные яхтсмены получили полезные навыки, опыт и незабываемые впечатления.

После соревнований титулованные спортсмены, участники Олимпийских игр, победители и призеры чемпионатов мира, Европы и России рассказали детям о ярких моментах в своей спортивной карьере, ответили на их многочисленные вопросы, а также провели автограф-сессию.

​«Состоялось пять детских гонок. В итоге победила команда «Виктория» в составе Алисы Голко, Анастасии Голко и Ульяны Шерсткиной. В каждой из команд присутствовал один опытный участник. Завершили соревнования гонки капитанов, где в упорной борьбе на самом финише победу одержала Алиса Голко. Дети получили положительный опыт и отработали командное взаимодействие», — резюмировала итоги соревнований старший тренер Мария Фролова.

Борьба в серии Tenzor Elite Cup продолжится на следующих этапах в июле и сентябре в Московской области, а победителей всей серии определят по итогам гранд-финала в Сочи в начале ноября.

Организатором регаты выступил подмосковный яхт-клуб Tenzor Sailing Club. Турнир Tenzor Elite Cup 2025 проводился в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Поддержку регате оказали: фонд Росконгресс, центр спортивной подготовки сборных команд и всероссийская федерация парусного спорта.

​Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.