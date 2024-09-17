В Подмосковье определили победителей чемпионата мира по русским шашкам

В Одинцовском городском округе определились победители и призеры чемпионата мира по русским шашкам, сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.

В турнире, который проходил с 5 по 15 сентября в парке «Патриот», принял участие 91 спортсмен из 27 стран.

На протяжении десяти дней турнира сильнейшие шашисты планеты с пяти континентов вели борьбу за звание чемпиона мира в трёх дисциплинах: «классика», «блиц» и «рапид».

В международных соревнованиях приняли участие спортсмены из США, Германии, Бразилии, ЮАР, Норвегии, Эфиопии, Конго, Ямайки, Замбии, Анголы, Венгрии, Болгарии, Пакистана, Латвии, Литвы, Румынии, Грузии, Узбекистана, Туркмении, Таджикистана, Азербайджана, Монголии, Киргизии, Казахстана, Армении, Белоруссии и России. Россию представляли 32 спортсмена.

«Совместными усилиями мы смогли собрать 27 стран, объединить их за игрой в шашки и показать богатство русской культуры. Это невероятно важное и значимое событие для развития нашего вида спорта и массового спорта России в целом. Надеюсь, что еще не один раз мы соберемся здесь такой же большой и дружной компанией», — сказал в финале чемпионата президент федерации шашек России Анатолий Никитин.

Национальная сборная РФ выступила под своим флагом, а на официальных церемониях награждения, открытия и закрытия соревнований звучал гимн России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.