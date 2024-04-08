В Подмосковье определили главное спортивное событие марта

Успешное выступление боксеров из Подмосковья на всероссийском «мастерском» турнире на призы заслуженного тренера СССР Виктора Агеева в Балашихе признано главным спортивным событием марта по версии подписчиков телеграм-канала министерства физической культуры и спорта Московской области, гсообщает пресс-служба ведомства.

​Голосование проходило с 1 по 8 апреля. Подавляющее большинство участников опроса — 46% — отдали свой голос за первое командное место подмосковной сборной на всероссийских соревнованиях по боксу на призы В. Агеева.

​Второй по популярности вариант ответа — БК «Химки» занял первое место по итогам регулярного сезона чемпионата Суперлиги. За данное событие проголосовали 20% респондентов.

​Также в качестве лучшего спортивного мероприятия месяца 10% опрошенных выбрали кулинарный поединок среди спортсменов училищ олимпийского резерва.

​Завоевание подмосковными бобслеистами всего пьедестала чемпионата России поддержали своими голосами 6% участников опроса.

Итогом выступления подмосковной команды на XXIV всероссийском «мастерском» турнире на призы заслуженного тренера СССР Виктора Агеева стала 21 медаль: семь золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых. Кроме того, сборная региона заняла первое общекомандное место в неофициальном зачете. Соревнования состоялись с 11 по 16 марта в г. о. Балашиха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.