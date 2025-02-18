В Подмосковье определены победители и призеры регионального этапа «КЭС-Баскет»

В решающих матчах чемпионата юные баскетболисты из СОШ № 24 города Мытищи оформили победный дубль. Команда девочек СОШ № 24 в финальной игре уверенно переиграла соперниц из Школы современного образования города Серпухов — 59:18. Почетное третье место за учениками средней школы № 12 города Балашиха. Лучшим игроком турнира была признана Анастасия Ясинская из мытищинской СОШ № 24.

​В соревнованиях среди мальчиков первое место также заняли спортсмены СОШ № 24 города Мытищи. В заключительном противостоянии они сыграли с баскетболистами из гимназии № 1 города Люберцы. Люберчане завершили первую половину матча с преимуществом в пять очков — 31:36. Однако решающей стала третья четверть, в которой спортсмены СОШ № 24 переломили ход этой встречи. Счет на табло после финальной сирены — 77:72. Приз лучшего игрока получил мытищинский баскетболист Лев Королев. Замкнула тройку призеров команда из Куровской гимназии города Орехово-Зуево.

​Таким образом, сразу две команды СОШ № 24 из Мытищ прошли отбор в следующий этап соревнований. Они представят Московскую область на турнире среди лучших баскетбольных школьных коллективов Центрального федерального округа.

​Заслуженные награды победителям и призёрам вручила олимпийская чемпионка, председатель правления школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» Светлана Антипова.

​Финал регионального этапа школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» стартовал 10 февраля в Мытищах. За главный трофей турнира боролись 16 команд (8 мужских и 8 женских).Всего в сезоне 2024/2025 в соревнованиях лиги приняла участие 471 сборная общеобразовательных организаций из 41 городского округа Подмосковья.

По условиям лиги все игроки команды должны быть учащимися одной общеобразовательной организации в возрасте от 12 до 17 лет. Соревнования проходят между командами государственных и муниципальных общеобразовательных организаций на территории учебных заведений Московской области.

​Впервые проект «КЭС-БАСКЕТ» был реализован на территории Московской области в сезоне 2022/2023. В первом розыгрыше лиги приняли участие 126 школ из шести городских округов Подмосковья.

​Турнир организован в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.