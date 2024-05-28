В Подмосковье названы победители финального этапа студенческой футбольной лиги

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Спортивное училище № 5 (г.о. Егорьевск) и Зарайский педагогический колледж (г.о. Зарайск) стали победителями финального этапа студенческой футбольной лиги Московской области среди девушек и юношей, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

По итогам проведенных игр среди юношей золотые медали завоевали представители Зарайского педагогического колледжа, «серебро» в активе Павлово-Посадского техникума и замкнули призовую тройку студенты ГУП из Богородского г. о.

Среди девушек победителями турнира стали футболистки из Спортивного училища № 5 (г.о. Егорьевск), на второй строчке расположились спортсменки из Зарайского педагогического колледжа и «бронза» в активе Ступинского техникума.

В чемпионате студенческой футбольной лиги Московской области приняли участие 27 команд юношей и 5 коллективов девушек из образовательных учреждений Подмосковья.

Игры прошли в городском округе Подольск на стадионе «Труд».

Финальный этап студенческой футбольной лиги Московской области прошел среди команд студентов вузов и профессиональных образовательных организаций в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» с целью развития массового любительского футбола.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.