В Подмосковье назвали участников «финала четырех дивизиона Восток»

​«Финал четырех дивизиона Восток» международной SEHA — Gazprom League состоится в Чехове с 6 по 8 июня, в погоне за «золотом» принимает участие подмосковный гандбольный клуб «Чеховские медведи», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В рамках турнира «Чеховские медведи» сыграют 6 июня с ЦСКА.

​В первые выходные лета текущего года дворец спорта «Олимпийский» имени В. Максимова примет полуфинал, финал, а также матч за третье место дивизиона Восток SEHA — Gazprom League. 6 июня пройдут игры за выход в финал: команда из Подмосковья «Чеховские медведи» сразится с московским ЦСКА, а «Зенит» из Санкт-Петербурга встретится с действующими чемпионами лиги «Мешков Брест». 8 июня состоится финал турнира и матч за «бронзу».

В четвертьфинале «Чеховские медведи» взяли верх над «Пермскими медведями». В первой игре ¼ стадии плей-офф подопечные Владимира Максимова одолели соперников в «медвежьем дерби» с минимальным преимуществом, со счетом 36:35, а в ответной встрече со счетом 29:28.

​В прошлом году команда из Московской области завоевала бронзовые медали SEHA — Gazprom League. В матче за третье место «Чеховские медведи» играли против греческого клуба «АЕК» и одержали победу со счетом 26:24. Кроме того, чеховцы выиграли серебряные награды в рамках восточного дивизиона SEHA — Gazprom League. В финале дивизиона «Чеховские медведи» уступили «Мешков Брест».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.