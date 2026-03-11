В Подмосковье назвали победителей турнира «Кожаный мяч»

В Щелкове 8 и 9 марта 2026 года прошли финальные матчи областного этапа турнира по футзалу «Кожаный мяч – Школьная футбольная лига». Победители в восьми возрастных категориях представят Подмосковье на всероссийском этапе, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В финале областного этапа участвовали команды, победившие в зональном отборе, который проходил с 10 по 27 февраля в восьми территориях региона. Медали разыграли среди девочек и мальчиков 2008–2015 годов рождения.

Среди девочек 2008–2009 годов рождения победила команда Дрезненской школы № 1 из Орехово-Зуевского округа. В других возрастах золото завоевали школы из Котельников, Щелкова и Дрезны. Призерами также стали команды из Серпухова, Коломны, Одинцовского округа, Лосино-Петровского и Краснознаменска.

У мальчиков 2008–2009 годов рождения первое место заняла Синьковская школа № 1 Дмитровского округа. В остальных категориях победителями стали команды из Власихи, Сергиево-Посадского округа и Коломны. В числе призеров — школы из Щелкова, Серпухова, Лотошина, Орехово-Зуевского округа и Люберец.

Команды, занявшие первые места, выступят на всероссийском этапе турнира «Кожаный мяч», который пройдет с 23 марта по 5 апреля 2026 года в Большом Суходоле Нижегородской области. Соревнования посвятят памяти Никиты Симоняна.

Турнир «Кожаный мяч» проводится с 1964 года. Инициаторами его создания стали вратарь Лев Яшин и газета «Пионерская правда». В первый год в соревнованиях участвовали около 3,5 млн детей из 200 тыс. команд.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.