В Подмосковье начали прием заявок на соц ипотеку для тренеров

Прием заявок на участие в подпрограмме «Социальная ипотека» стартовал в Подмосковье для тренеров-преподавателей спортивной подготовки. Документы принимают до 12 апреля 2026 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Тренеры-преподаватели могут получить квартиру по подпрограмме «Социальная ипотека» государственной программы Московской области «Жилище». К участию допускаются специалисты со стажем работы по специальности не менее трех лет на территории России, с гражданством РФ от пяти лет и высшей или первой квалификационной категорией. Также необходимо отсутствие жилья в Московской области, возможность оформления ипотечного кредита и готовность заключить трудовое соглашение сроком не менее чем на 10 лет.

Возраст претендентов не должен превышать 50 лет для мужчин и 45 лет для женщин. Обязательным условием является наличие спортивных достижений — наград, званий или подготовки спортсменов сборных команд. Дополнительные баллы начисляются за почетные спортивные звания, наличие спортсменов в составе сборной в текущем или предыдущем году, а также если вид спорта входит в перечень базовых для региона. Победителей определяют по сумме набранных баллов.

Стоимость жилья полностью покрывается за счет бюджета Московской области. Участнику предоставляют 50% стоимости квартиры на первоначальный взнос, оставшуюся часть оформляют в ипотеку, которую в течение 10 лет компенсирует государство. Таким образом, участник оплачивает только проценты по кредиту.

За восемь лет реализации программы ее участниками стали 68 человек, в том числе 24 тренера государственных учреждений, подведомственных министерству, и 44 специалиста из 22 муниципалитетов региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.