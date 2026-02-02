В Подмосковье изменились правила налогового вычета за занятия спортом в 2026 г

В 2026 году в Подмосковье вступили в силу новые правила оформления налогового вычета за занятия спортом. Теперь вычет могут получить не только налогоплательщики и их дети, но и родители-пенсионеры, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

С 2026 года в Московской области расширился круг лиц, имеющих право на налоговый вычет за занятия спортом. Теперь оформить вычет можно не только за себя и несовершеннолетних детей, но и за родителей-пенсионеров. Для этого родители должны получать пенсию по возрасту, инвалидности, за выслугу лет или за потерю кормильца.

Максимальная сумма расходов, принимаемых к вычету, осталась прежней — 150 000 рублей в год. Сумма возврата ограничена размером уплаченного НДФЛ и не превышает 19 500 рублей в год. Занятия спортом должны проходить в учреждениях, включенных в перечень Минспорта России, который ежегодно обновляется и утверждается до 1 марта.

Изменения распространяются на расходы, понесенные с 1 января 2026 года. Также вычет могут получить граждане, награжденные знаком отличия ГТО и прошедшие профилактический медосмотр вместо диспансеризации. Размер такого вычета составляет 18 тысяч рублей за налоговый период и зависит от дохода и ставки НДФЛ, которая с 2025 года варьируется от 13% до 22%.

Возможность получения налогового вычета реализуется в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Дмитрий Абаренов снова возглавил министерство физической культуры и спорта Московской области.

«Дмитрий Александрович Абаренов снова вернулся в спорт <…>. Очень важно, Дмитрий Александрович, <…> — все стадионы очень ждут жители, потому что, кроме всего прочего, они часто центральные», — сказал Воробьев.