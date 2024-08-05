В Подмосковье дан старт Кубку Александра Овечкина по хоккею

На арене имени В. Петрова в Красногорске состоялась торжественная церемония открытия Кубка Александра Овечкина среди детско-юношеских хоккейных команд, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Турнир продлится до 10 августа. Участниками соревнований станут 16 сильнейших хоккейных академий России, Белоруссии и Казахстана. За главный трофей сразятся команды: «Атлант» (Мытищи), «Балашиха» (Балашиха), ЦСКА (Москва), «Спартак» (Москва), «Салават Юлаев» (Уфа), «Авангрд» (Омск), «Трактор» (Челябинск), «Ак Барс» (Казань), «Локомотив 2004» (Ярославль), «Динамо» (Минск), «Красная Машина Юниор» (Москва), «Армия СКА» (Санкт-Петербург), «Академия имени Владимира Петрова» (Красногорск), «Динамо» (Москва), «Автомобилист» (Екатеринбург) и «Барыс» (Астана).

​Встречи Кубка Овечкина будут проходить на ледовых аренах «Мытищи» и «Красногорск Арена им. В.Петрова». С 5 по 7 августа состоятся игры группового этапа, 8 и 9 августа команды сразятся в рамках четвертьфинала и полуфинала соревнований. Финальные матчи, а также игры за 3–15 места пройдут 10 августа. Следить за ходом турнира, онлайн-трансляциями встреч и их результатами можно в официальном сообществе в «VK».

​«Кубок Александра Овечкина шесть лет назад начинался в Московской области как локальное мероприятие, в котором принимали участие воспитанники подмосковных спортивных школ. Сегодня — это масштабное событие международного уровня. В этом году мы увеличили количество участников — в Подмосковье соберутся 16 команд со всей России, из Белоруссии и Казахстана. Впервые проводим соревнования на двух аренах — в Красногорске и Мытищах. Это будет яркое, зрелищное мероприятие. Но самое главное, что эти соревнования являются возможностью для детей встретить своих кумиров и начать свой путь в большом спорте», — прокомментировал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

​В заключительный день турнира, 10 августа, состоится матч-противостояние Александра Овечкина и Вячеслава Фетисова. В составе команды «Александра Великого» на лед выйдут звезды НХЛ и КХЛ: Евгений Малкин, Михаил Сергачев, Дмитрий Воронков, Егор Чинахов, Григорий Панин, Кирилл Марченко, Кирилл Капризов, Александр Романов и другие именитые игроки. Также со знаменитыми хоккеистами второй год подряд вместе с отцом сыграет Сергей Овечкин.

​Противостоять звездам ведущих хоккейных лиг будет сборная «Легенд хоккея» под руководством Вячеслава Фетисова. В ее состав войдут: Илья Ковальчук, Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Виталий Прохоров, Алексей Морозов, Вячеслав Буцаев, Алексей Терещенко и Евгений Артюхин, а также другие хоккеисты.

​Уже второй год подряд в последний день Кубка Александра Овечкина состоится финал турнира по киберхоккею «Ovi Cyber Cup». Победитель и призеры киберспортивного турнира «Ovi Cyber Cup» определятся в специальной игровой зоне на арене «Мытищи». Перед решающим матчем будет организовано красочное представление финалистов, которые лицом к лицу сразятся за главные призы турнира. Следить за решающими киберхоккейными встречами будут все гости Кубка Овечкина, в том числе и сам легендарный капитан «Вашингтон Кэпиталз».

​За свою историю соревнования успели стать визитной карточкой Московской области и приобрели международный статус. По количеству участников и уровню организации турнир является одним из лучших детско-юношеских хоккейных мероприятий в стране. Самый титулованный клуб в рамках Кубка Александра Овечкина — московский ЦСКА, который четырежды выигрывал главный трофей турнира.

​Хоккейные соревнования в рамках Кубка Овечкина и кибертурнир «Ovi Cyber Cup» пройдут в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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