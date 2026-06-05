В Подмосковье 6 июня стартует фестиваль «Уроки в парках»

Фестиваль «Уроки в парках» откроется 6 июня в муниципалитетах Московской области и продлится все лето. Бесплатные спортивно-танцевальные занятия будут проходить по выходным, а завершится проект праздничными концертами 29 и 30 августа, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Фестиваль представляет собой общероссийский спортивно-танцевальный мультипроект, направленный на популяризацию здорового образа жизни и вовлечение жителей региона в регулярные занятия физкультурой и спортом. Особое внимание организаторы уделяют развитию акробатического рок-н-ролла в Подмосковье.

Профессиональные тренеры и спортсмены Подмосковной федерации акробатического рок-н-ролла проведут бесплатные мастер-классы и открытые тренировки на свежем воздухе. Участников научат базовым элементам акробатического рок-н-ролла и буги-вуги, а также другим танцевальным и фитнес-направлениям. Продолжительность каждого занятия составит от одного до двух часов.

Развлекательную программу дополнят ведущий и ростовая кукла Доверяйка, которые организуют игры и тематические рок-н-ролльные викторины для детей и взрослых. Принять участие могут все желающие независимо от возраста и уровня подготовки.

Занятия пройдут с 6 июня по 23 августа 2026 года в городских скверах и парках, в том числе в парке имени Л. Н. Толстого в Химках и в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. Фестиваль проводится при поддержке министерства в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.