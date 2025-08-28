В Подмосковье 4–7 сентября пройдет III этап парусной регаты Tenzor Elite Cup

Регата продлится до 7 сентября и будет посвящена памяти легендарного яхтсмена Андрея Балашова. Около 100 сильнейших яхтсменов из российских и интернациональных команд продолжат борьбу за чемпионский титул, переходящий кубок, а также за возможность заработать рейтинговые очки и солидные призовые.

​В регате традиционно примут участие победители и призеры мировых и национальных чемпионатов, обладатели Кубков разных стран в различных классах яхт, участники Олимпийских игр, а также лидеры сборной России по парусному спорту. В рамках третьего этапа соревнований спортсменам предстоит выявить сильнейшего в длинных гонках флота на яхтах MX700.

​Кроме того, будут организованы специальные детские соревнования. Юные капитаны от 7 до 14 лет сразятся друг с другом на швертботах «Оптимист» и сапах. Также на протяжении трех соревновательных дней все участники и гости регаты смогут насладиться береговой развлекательной программой.

​После завершения стартов титулованные яхтсмены для всех желающих проведут автограф-сессию, а также ответят на вопросы самых маленьких любителей парусного спорта.

​В спортивную программу регаты включены тренировки команд и регистрация участников, которые состоятся 4 сентября, а следующие три дня, с 5 по 7 сентября, будут посвящены гонкам флота на акватории водохранилища. В воскресенье, 7 сентября, зрители увидят захватывающие финальные старты и торжественную церемонию закрытия регаты.

По результатам первого и второго этапов общий зачет возглавляет команда «Aladdin». Следом за ними расположились спортсмены из команды «ФИШЕ». И замыкает тройку лучших коллектив «Bars Sailing Team».

​Финальный этап Tenzor Elite Cup состоится в начале ноября, участники отправятся в Сочи, где уже в морских условиях им предстоит определить победителей всего сезона.

​Организатором регаты выступает подмосковный яхт-клуб «Tenzor Sailing Club» при поддержке генерального партнера Tenzor Consulting Group, а также министерства физической культуры и спорта Московской области, министерства культуры и туризма Московской области и всероссийской федерации парусного спорта.

​Турниры серии Tenzor Elite Cup 2025 проводятся в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Мероприятие пройдет 4–7 сентября по адресу: Московская область, деревня Румянцево, улица Пестовская, яхт-клуб Tenzor Sailing Club.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.